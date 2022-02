Roma, Pellegrini torna a disposizione per la Coppa Italia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo il pari in campionato, per la Roma è tempo della Coppa Italia: Mourinho ritrova Pellegrini dopo l’infortunio La Roma deve ripartire dopo le polemiche e il pari contro il Genoa in Serie A. Domani si torna in campo in Coppa Italia contro l’Inter a San Siro. Mourinho può sorridere perché ritrova Pellegrini tra i convocati. Solo panchina per il centrocampista che non può essere rischiato visto la sua recente ricaduta. Lo riporta il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo il pari in campionato, per laè tempo della: Mourinho ritrovadopo l’infortunio Ladeve ripartire dopo le polemiche e il pari contro il Genoa in Serie A. Domani siin campo incontro l’Inter a San Siro. Mourinho può sorridere perché ritrovatra i convocati. Solo panchina per il centrocampista che non può essere rischiato visto la sua recente ricaduta. Lo riporta il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

