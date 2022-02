Roma, la Juventus prova l’assalto per Zaniolo: Cherubini studia l’offerta da 50 milioni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Juve all’assalto di Nicolò Zaniolo. Bianconeri preparano l’affondo decisivo al talento della Roma, che inizia a vacillare La Juventus non molla la presa per Zaniolo. Il giallorosso ancora non ha parlato del suo rinnovo con la Roma, anche perché in scadenza nel 2024. I bianconeri con Cherubini studiano l’assalto da 50 milioni per convincere la Roma e Zaniolo. Lo spiraglio c’è e la Juve cerca di fare leva sulla situazione del classe ’99. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Juve aldi Nicolò. Bianconeri preparano l’affondo decisivo al talento della, che inizia a vacillare Lanon molla la presa per. Il giallorosso ancora non ha parlato del suo rinnovo con la, anche perché in scadenza nel 2024. I bianconeri connoda 50per convincere la. Lo spiraglio c’è e la Juve cerca di fare leva sulla situazione del classe ’99. L'articolo proviene da Calcio News 24.

