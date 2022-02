Rolls-Royce - Con l'elettrico si cambia... Spirit (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Spirit of Ecstasy dovrà presto cambiarsi d'abito per passare all'elettrico: la Rolls-Royce, infatti, ha deciso di curare persino la resistenza aerodinamica della statuetta pur di ottimizzare l'efficienza dei futuri modelli a batteria, e perciò presenta una nuova versione del suo iconico ornamento frontale. Più bassa e slanciata per ridurre la resistenza aerodinamica. La statuetta, che festeggia proprio in questi giorni i 111 anni di storia, debutterà nella sua nuova forma sulla Spectre e contribuirà a ridurre il Cx fino a 0,26: un valore da record per la Casa. La nuova forma risulta più bassa e dinamica: l'altezza è stata ridotta da 100,01 mm a 82,73 mm ed anche la sua veste svolazzante è stata rivista nella zona posteriore. Una gamba è ora protesa in avanti insieme alla testa, in una posa più ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 7 febbraio 2022) Laof Ecstasy dovrà prestorsi d'abito per passare all': la, infatti, ha deciso di curare persino la resistenza aerodinamica della statuetta pur di ottimizzare l'efficienza dei futuri modelli a batteria, e perciò presenta una nuova versione del suo iconico ornamento frontale. Più bassa e slanciata per ridurre la resistenza aerodinamica. La statuetta, che festeggia proprio in questi giorni i 111 anni di storia, debutterà nella sua nuova forma sulla Spectre e contribuirà a ridurre il Cx fino a 0,26: un valore da record per la Casa. La nuova forma risulta più bassa e dinamica: l'altezza è stata ridotta da 100,01 mm a 82,73 mm ed anche la sua veste svolazzante è stata rivista nella zona posteriore. Una gamba è ora protesa in avanti insieme alla testa, in una posa più ...

