Roberto Graziosi è il nuovo Capo di Gabinetto della Questura di Latina

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 febbraio 2022)dal 4 febbraio è ildidi, in sostituzione del dr. Walter Dian che è stato promosso alla qualifica di Primo Dirigente e trasferito a Roma., nato a Roma il 5 giugno 1964, entrato in Polizia nel 1983; ha prestato servizio in diversi Uffici territoriali e dipartimentaliPolizia di Stato, in particolare presso ladi Livorno, ladi Roma, l’Ispettorato di P.S. presso il Vaticano, il Servizio Centrale di Protezione (che gestisce i testimoni e collaboratori di giustizia) e il Servizio Centrale Operativo. Presso quest’ultimo Ufficio ha partecipato a ...