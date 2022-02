Rkomi oltre la musica: la palestra sociale aperta dal cantante dove paghi... quanto puoi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mirko Manuele Martorana , rapper milanese conosciuto con il nome di Rkomi , anagramma del suo nome è stato uno dei partecipanti all'ultimo festival di Sanremo. oltre all'amore per la musica, il 27enne... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mirko Manuele Martorana , rapper milanese conosciuto con il nome di, anagramma del suo nome è stato uno dei partecipanti all'ultimo festival di Sanremo.all'amore per la, il 27enne...

Advertising

SanremoRai : L’istinto va oltre la ragione. L’amore non aspetta e, quando c’è, bisogna spingere sull’acceleratore! L’esibizione… - RevriteTheStars : RT @StalkerAnsya: Ma chissà cosa è successo prima della puntata perché oltre a sabrina ferilli ieri sera erano incazzati come bisce anche r… - _briseide : RT @StalkerAnsya: Ma chissà cosa è successo prima della puntata perché oltre a sabrina ferilli ieri sera erano incazzati come bisce anche r… - sparklewithme22 : @SaraRRSnow Mado anche io in loop con quelle due, non riesco ad andare oltre + aggiungo anche MALEDUCATA di Rkomi e… - amrz_alice : RT @StalkerAnsya: Ma chissà cosa è successo prima della puntata perché oltre a sabrina ferilli ieri sera erano incazzati come bisce anche r… -