Rizespor-Adana Demirspor 1-3 | la doppietta di Balotelli | VIDEO

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Mario, attaccante italiano dell'ed ex rossonero, ha messo a segno due gol (un tiro a giro ed un calcio di punizione) nella vittoria esterna per 3-1 della 24^ giornata del campionato turco in casa del. Ecco le reti

Nella gara della 24ª giornata del campionato turco, l'Demirspor di Montella supera per 3 - 1 in trasferta il. Decisiva una doppietta nei primi 33 minuti di Mario Balotelli. Il primo gol è arrivato con una conclusione a giro dall'interno ...L'Demirspor vince ancora: la squadra di Vincenzo Montella ha battuto per 3 - 1 ilin trasferta nella 24esima giornata della SuperLig turca, salendo così al terzo posto in classifica. ...Süper Lig'de ilk devrede Kasimpasa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Basaksehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, ...Süper Lig'de 24 hafta sonunda 22 puanla 18. sirada yer alan Çaykur Rizespor küme düsme hattinda yer aliyor. Ligin ilk 12 haftasinda sadece bir puan toplayabilen Çaykur Rizespor, ilerleyen haftalarda ...