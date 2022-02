Risultati classifica Serie A live: Salernitana-Spezia chiude la giornata (Di lunedì 7 febbraio 2022) Risultati classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 5 e lunedì 7 febbraio: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Quinto turno del girone di ritorno che scatterà dalla Capitale laddove Mou vuole ripartire a tutta birra contro un Grifone assetato di punti. Ma il piatto forte è il derby meneghino del tardo pomeriggio, prima della delicata sfida per la Lazio al Franchi. La domenica si apre con l’Atalanta a pranzo, mentre alle 15 il Napoli va a caccia in Laguna, in attesa dell’esordio di Vlahovic in maglia Juve nel match serale. A ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventiquattresimadi campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresimadiA che si svolgerà tra sabato 5 e lunedì 7 febbraio: i, lae i marcatori delle partite. Quinto turno del girone di ritorno che scatterà dalla Capitale laddove Mou vuole ripartire a tutta birra contro un Grifone assetato di punti. Ma il piatto forte è il derby meneghino del tardo pomeriggio, prima della delicata sfida per la Lazio al Franchi. La domenica si apre con l’Atalanta a pranzo, mentre alle 15 il Napoli va a caccia in Laguna, in attesa dell’esordio di Vlahovic in maglia Juve nel match serale. A ...

