Rischio riciclaggio | boom di segnalazioni La Bergamasca supera i livelli pre Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rischio riciclaggio

Everyeye Tech

Ilmaggiore potrebbe essere rappresentato dagli scambi P2P , dal momento che il mercato ... proprio in merito aldi denaro tramite NFT .di procedimenti per frode e corruzione "È quindi probabile", continua il rapporto, "che si ... Ogni settimana, pubblica per i suoi abbonati casi di frode, corruzione edi denaro ...lo scorso anno le segnalazioni di operazioni sospette per possibile riciclaggio sono schizzate alle stelle, anche in Bergamasca. Nel 2021 in provincia di Bergamo si sono contati 1.952 «alert» (di cui ...Il rischio maggiore potrebbe essere rappresentato ... proprio in merito al riciclaggio di denaro tramite NFT.