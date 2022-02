Rihanna incinta, il commento di Gigi Hadid scatena il caos: «Tre angeli!» (Di lunedì 7 febbraio 2022) «Tre angeli!». Con questo commento, sotto il post in cui Rihanna ha annunciato di essere incinta del suo compagno A$AP Rocky, Gigi Hadid ha scatenato il caos. La top model, molto amica della popstar originaria delle Barbados, si era congratulata con Rihanna ma quel commento aveva scatenato parecchie speculazioni. Nella prima delle quattro foto del post su Instagram, infatti, si vede solo Rihanna che osserva il suo pancione. E senza scorrere le foto, il commento «Tre angeli» di Gigi Hadid ha fatto pensare a molti che la cantante sia in attesa non di uno, ma di due bimbi. Lo riporta anche l’Independent. Da qui l’indiscrezione che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 7 febbraio 2022) «Tre». Con questo, sotto il post in cuiha annunciato di esseredel suo compagno A$AP Rocky,hato il. La top model, molto amica della popstar originaria delle Barbados, si era congratulata conma quelavevato parecchie speculazioni. Nella prima delle quattro foto del post su Instagram, infatti, si vede soloche osserva il suo pancione. E senza scorrere le foto, il«Tre angeli» diha fatto pensare a molti che la cantante sia in attesa non di uno, ma di due bimbi. Lo riporta anche l’Independent. Da qui l’indiscrezione che ...

martabottari_ : RT @vogue_italia: Rihanna sempre più bella in questo nuovo scatto col pancione ?? - fashiongenus : Rihanna, il primo look premaman: l'annuncio dato con un piumino fucsia - leggoit : @rihanna #incinta, il commento di #gigi hadid scatena il caos: «Tre angeli!» - t91mommy : io sono ancora fermo al fatto che rihanna è incinta - eleanor_rigsby : Scusate ma in questa settimana mi sono persa che Rihanna è incinta???? Di A$AP Rocky??? -