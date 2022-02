Red Canzian | la prima foto dopo aver rischiato di morire | irriconoscibile

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Molti si chiedono come se la sta passando Redil ricovero per una brutta malattia. Sembradi. Tramite un video, girato al di fuori dell’ospedale in cui si trova, il bassista e cantante dei Pooh si è mostrato nelle attuali condizioni. Redè stato ricoverato per una brutta infezione, ma oggi sembra stare meglio. I suoi fan erano molto preoccupati e lui ha voluto rasserenarli tramite un messaggio postato sul proprio profilo social. Le sue parole sono servite a dare conforto per chiunque si fosse interessato delle condizioni in cui versa. Reddurante un party (GettyImages)L’uomo è famoso percollaborato con i Pooh, ma è anche un solista di enorme successo. Lui ha a che fare con ...

DSantanche : Forza Red Canzian, siamo tutti con te nella lotta contro la malattia ???? - infoitinterno : Red Canzian in ospedale: 'Il ricovero durerà ancora un mese' - TerzoTempo54 : RT @GiorgiaMeloni: Un abbraccio al grande Red Canzian. Siamo con te! - coccinelleamo : RT @DSantanche: Forza Red Canzian, siamo tutti con te nella lotta contro la malattia ???? - paolo67tn : RT @GiorgiaMeloni: Un abbraccio al grande Red Canzian. Siamo con te! -

"A un mese dal ricovero per la prima volta sono uscito a respirare aria vera, pura". Esordisce così, 70 anni, storico bassista e voce dei Pooh, mostrandosi in un video Facebook dal giardino dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Giacca a vento, berretto calato in testa, voce e volto ...Pooh , sembra non finire il periodo doloroso . L'ultimo atto, la malattia di, che in un video ha voluto condividere con i propri fan "il primo giorno di libertà" , una passeggiata dopo un mese d'ospedale per tornare finalmente a respirare. E subito dopo ha scritto:...Canzian ha voluto postare sui suoi account social un breve video in cui ha ripercorso la sua delicata vicenda sanitaria. Red Canzian si mostra dopo il lungo periodo di… Leggi Dopo giorni di ...Il cantante ha già avuto problemi di salute: ha affrontato una dissezione dell’aorta ed è stato colpito da un tumore Treviso - Red Canzian, il bassista e cantante dei Pooh, è in ospedale a Treviso e ...