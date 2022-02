Recovery plan, l’Ufficio di bilancio boccia il bando da 2,4 miliardi per gli asili nido: “Criteri senza fondamento”. Penalizza Campania e Sicilia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da un lato la carenza di personale, che rende difficile per molti enti locali la scrittura dei progetti necessari per aggiudicarsi le risorse distribuite dai ministeri. Dall’altro diverse criticità nei bandi stessi, che puntualmente scontentano i sindaci del Nord convinti di essere ingiustamente Penalizzati e fanno infuriare quelli del Sud secondo i quali il vincolo del 40% di risorse per i loro territori è insufficiente. E’ la doppia trappola sulla strada di governatori regionali e sindaci, ai quali di qui al 2026 sarà affidato un terzo delle risorse del Recovery plan, pari a 66 miliardi che salgono a 80 considerando anche il fondo complementare. l’Ufficio parlamentare di bilancio ha esaminato i primi 15 bandi ministeriali pubblicati sul sito Italiadomani da ministero dell’Istruzione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da un lato la carenza di personale, che rende difficile per molti enti locali la scrittura dei progetti necessari per aggiudicarsi le risorse distribuite dai ministeri. Dall’altro diverse criticità nei bandi stessi, che puntualmente scontentano i sindaci del Nord convinti di essere ingiustamenteti e fanno infuriare quelli del Sud secondo i quali il vincolo del 40% di risorse per i loro territori è insufficiente. E’ la doppia trappola sulla strada di governatori regionali e sindaci, ai quali di qui al 2026 sarà affidato un terzo delle risorse del, pari a 66che salgono a 80 considerando anche il fondo complementare.parlamentare diha esaminato i primi 15 bandi ministeriali pubblicati sul sito Italiadomani da ministero dell’Istruzione, ...

