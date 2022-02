Raoul Casadei “dimenticato” al Festival di Sanremo, la figlia Mirna attacca Amadeus con un durissimo sfogo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo si è appena concluso, ma quando avvenuto nel corso delle serate continua a far parlare. A essere particolarmente contrariata per quanto accaduto in questa edizione c’è Mirna Casadei, la figlia di Raoul, venuto a mancare quasi un anno fa. Attraverso un lungo post affidato ai social, la figlia del “re del liscio” ha criticato duramente la scelta del direttore artistico di non omaggiare il padre defunto. Raoul Casadei non viene ricordato al Festival di Sanremo: lo sfogo della figlia Mirna “Non avrei voluto fare polemica, perché non amo le polemiche, ma visto che il giornalista Roberto Chiesa ha sollevato la questione non ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildisi è appena concluso, ma quando avvenuto nel corso delle serate continua a far parlare. A essere particolarmente contrariata per quanto accaduto in questa edizione c’è, ladi, venuto a mancare quasi un anno fa. Attraverso un lungo post affidato ai social, ladel “re del liscio” ha criticato duramente la scelta del direttore artistico di non omaggiare il padre defunto.non viene ricordato aldi: lodella“Non avrei voluto fare polemica, perché non amo le polemiche, ma visto che il giornalista Roberto Chiesa ha sollevato la questione non ...

