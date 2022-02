Ragusa, la qualità dell’aria nel rapporto di Legambiente (Di lunedì 7 febbraio 2022) Diffuso l’annuale report di Legambiente sulla qualità dell’aria, in cui sono stati interpretati ed analizzati i dati del 2021 appena concluso di 238 centraline per il monitoraggio dell’aria di 102 città capoluogo di provincia compresa Ragusa. La nostra città se già oggi è in regola con i nuovi limiti per l’NO2 ( biossido di azoto), dovrebbe invece ridurre nei prossimi anni del 35% le polveri sottili PM10 e addirittura del 67% le PM 2,5, la parte più fina delle polveri sottili e quella che desta maggiori preoccupazioni dal punto di vista della salute. Ciò smentisce l’opinione comune che l’aria a Ragusa è di buona qualità . Nel 2021 per le PM 2,5 Ragusa ha i livelli più alti in Sicilia ( 15 µg/mc ), è al quarto posto al centro-sud dopo Avellino, Napoli, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Diffuso l’annuale report disulla, in cui sono stati interpretati ed analizzati i dati del 2021 appena concluso di 238 centraline per il monitoraggiodi 102 città capoluogo di provincia compresa. La nostra città se già oggi è in regola con i nuovi limiti per l’NO2 ( biossido di azoto), dovrebbe invece ridurre nei prossimi anni del 35% le polveri sottili PM10 e addirittura del 67% le PM 2,5, la parte più fina delle polveri sottili e quella che desta maggiori preoccupazioni dal punto di vista della salute. Ciò smentisce l’opinione comune che l’aria aè di buona. Nel 2021 per le PM 2,5ha i livelli più alti in Sicilia ( 15 µg/mc ), è al quarto posto al centro-sud dopo Avellino, Napoli, ...

