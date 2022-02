Ragazza denuncia violenza durante festa, indagini Polizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una Ragazza ha denunciato di aver subito una violenza sessuale durante una festa tra giovani a Reggio Emilia, nella notte fra sabato e domenica. Lo riporta l'edizione locale del Resto del Carlino. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Unahato di aver subito unasessualeunatra giovani a Reggio Emilia, nella notte fra sabato e domenica. Lo riporta l'edizione locale del Resto del Carlino. La ...

Quellochenonsi1 : RT @Quellochenonsi1: Ma questa ragazza violentata in ambulanza, non ha amici che prendono quel bastardo e lo frantumano? Poi lo si denuncia… - Quellochenonsi1 : Ma questa ragazza violentata in ambulanza, non ha amici che prendono quel bastardo e lo frantumano? Poi lo si denuncia... #mattino5 - Carlino_Reggio : Stupro Reggio Emilia, un'altra ragazza denuncia: 'Violentata a una festa' - MaurizioGabell1 : ??Quel cerebroleso(ha avuto un ictus) di Locatelli è recidivo e in mala fede essendo sul libro paga di tante multina… - infoitinterno : Presunte molestie in liceo a Castrolibero, ragazza presenta denuncia ai Carabinieri -