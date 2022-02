Raffiche di vento fortissime spaventano Milano: due feriti gravi. Anche il Castello Sforzesco danneggiato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il vento quest'oggi a Milano ha raggiunto i 90 km/h causando innumerevoli danni: sono decine gli interventi dei vigili del fuoco di Milano, chiamati a fronteggiare i danni causati dal forte vento che, ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilquest'oggi aha raggiunto i 90 km/h causando innumerevoli danni: sono decine gli interventi dei vigili del fuoco di, chiamati a fronteggiare i danni causati dal forteche, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A causa delle forti raffiche di vento che si stanno verificando a Milano, il Comune ha prudenzialmente chiuso il Ca… - emergenzavvf : 400 interventi svolti #oggi per forti raffiche di vento che stanno colpendo l’#Italia, gran lavoro dei… - TgLa7 : #Vento forte a Milano, si sono registrate raffiche fino a 110Kmh: feriti e danni a causa del vento fortissimo… - PatrizSarda : RT @LaSkilly: Oggi arrivo in radio in modo #sostenibile, speriamo non mi facciano la multa ?? Raffiche di vento fino a a 110 chilometri orar… - kiuspo73 : RT @matteosalvinimi: A #Milano raffiche di #vento così forti da far oscillare i palazzi. Castello Sforzesco, parchi e strade chiusi. Una co… -