Quarti di finale Coppa Italia 2021/22: le designazioni arbitrali

L' Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per i Quarti di finale Coppa Italia 2021/22 in programma tra martedì 8 e giovedì 10 febbraio 2022.

Quarti di finale Coppa Italia 2021/22: quali sono le designazioni arbitrali?

INTER-ROMA-Martedì 08/02 H. 21.00
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Galetto-Vecchi
Iv: Gariglio
Var: Pairetto
Avar: Preti

MILAN-LAZIO-Mercoledì 09/02 H. 21.00
Arbitro: Sozza
Assistenti: Tolfo-Vono
Iv: Cosso
Var: Massa
Avar: Bindoni

ATALANTA-FIORENTINA-Giovedì 10/02 H. 18.00
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Mondin-Colarossi

