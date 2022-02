Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con l’argento alle Olimpiadi? Montepremi e cifre (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’argento nel gigante delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra ha disputato una splendida gara sulla pista di Yanqing ed è riuscita a salire sul podio a cinque cerchi per la seconda volta consecutiva: quattro anni fa si mise al collo il bronzo sempre in questa specialità, oggi ha migliorato il colore del metallo. Resta un pizzico di amaro in bocca per quei 28 centesimi che la separano dalla svedese Sara Hector, dominatrice della stagione e grande favorita della vigilia. Federica Brignone era terza a metà gara con un ritardo di 42 centesimi dalla scandinava, nella seconda manche è riuscita a scavalcare l’austriaca Katharina Truppe e a insidiare il primato di Sara Hector, tanto da sognare anche l’apoteosi. Nell’ultimo settore, però, la nuova ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha conquistato la medaglia d’argento nel gigante delleInvernali di Pechino 2022. L’azzurra ha disputato una splendida gara sulla pista di Yanqing ed è riuscita a salire sul podio a cinque cerchi per la seconda volta consecutiva: quattro anni fa si mise al collo il bronzo sempre in questa specialità, oggi ha migliorato il colore del metallo. Resta un pizzico di amaro in bocca per quei 28 centesimi che la separano dalla svedese Sara Hector, dominatrice della stagione e grande favorita della vigilia.era terza a metà gara con un ritardo di 42 centesimi dalla scandinava, nella seconda manche è riuscita a scavalcare l’austriaca Katharina Truppe e a insidiare il primato di Sara Hector, tanto da sognare anche l’apoteosi. Nell’ultimo settore, però, la nuova ...

