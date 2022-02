Puglia, olio: caro bollette, aumento dei costi di produzione fino al 15 per cento Magazzini pieni di prodotto straniero (Di lunedì 7 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: In affanno i produttori di olio extravergine d’oliva in Puglia sui quali si abbattono i rincari con un aumento totale del 15% dei costi medi di produzione. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, che denuncia al contempo la giacenza nei Magazzini pugliesi di 13mila tonnellate di olio straniero, secondo i dati del report Frantoio Italia dell’organismo di controllo ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole. La produzione agricola e quella alimentare in Puglia assorbono oltre il 10,3% dei 5,578 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) all’anno dei consumi totali, con i rincari dell’energia – sottolinea la ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 7 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: In affanno i produttori diextravergine d’oliva insui quali si abbattono i rincari con untotale del 15% deimedi di. Ad affermarlo è Coldiretti, che denuncia al contempo la giacenza neipugliesi di 13mila tonnellate di, secondo i dati del report Frantoio Italia dell’organismo di controllo ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole. Laagricola e quella alimentare inassorbono oltre il 10,3% dei 5,578 milioni di tonnellate equivalenti di petr(Mtep) all’anno dei consumi totali, con i rincari dell’energia – sottolinea la ...

