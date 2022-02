Psg, Mbappè: “Io al Real Madrid? Futuro ancora incerto, intanto penso a batterlo in Champions” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kylian Mbappè è stato ospite di Amazon Prime France, nel dopopartita di Lille-Psg. L’attaccante francese è tornato a parlare del suo Futuro, tra rinnovo di contratto che ancora non arriva e il richiamo del Real Madrid.“La decisione sul mio Futuro non è stata ancora presa. Giocare contro il Real Madrid in Champions League cambia molte cose. Anche se al momento sono libero di fare quello che voglio, non parlerò con l’avversario né farò cose del genere. Sono concentrato sul battere il Real Madrid e cercherò di fare la differenza. E poi vedremo cosa succede” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kylianè stato ospite di Amazon Prime France, nel dopopartita di Lille-Psg. L’attaccante francese è tornato a parlare del suo, tra rinnovo di contratto chenon arriva e il richiamo del.“La decisione sul mionon è statapresa. Giocare contro ilinLeague cambia molte cose. Anche se al momento sono libero di fare quello che voglio, non parlerò con l’avversario né farò cose del genere. Sono concentrato sul battere ile cercherò di fare la differenza. E poi vedremo cosa succede” SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Psg, #Mbappè: 'Io al #RealMadrid? Non so, prima lo batto in Champions' - CMercatoNews : ??#Mbappe può portare all’addio di #Ancelotti: il #RealMadrid pensa a #Low ?? - infoitsport : Létang, presidente Lille: 'Esiste un Psg con Mbappè e uno senza' - anthony_vsg : saia mbappe, saia do psg imediatamente - PSGRelay : RT @777Xsi: Kylian Mbappé sul suo futuro a Prime Video Sport: 'Io sono concentrato solo sulla vittoria contro il Real Madrid in Champions L… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappè Létang, presidente Lille: 'Esiste un Psg con Mbappè e uno senza' L'analisi sui rivali non si è fatta attendere e rivela come la compagine parigina sia totalmente diversa con uno uomo in campo o meno: 'Il Psg ha due identità. E quando sul terreno di gioco c'è un ...

Juventus, ribaltone in panchina: Allegri nel mirino del top club Perez non convinto da Ancelotti, dalla Spagna: sogno Low, ma c'è anche Allegri Allegri e Ancelotti nel 2019 © LaPresseSoprattutto tra meno di dieci giorni il Real Madrid sfiderà il PSG di Messi, ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera L'analisi sui rivali non si è fatta attendere e rivela come la compagine parigina sia totalmente diversa con uno uomo in campo o meno: 'Ilha due identità. E quando sul terreno di gioco c'è un ...Perez non convinto da Ancelotti, dalla Spagna: sogno Low, ma c'è anche Allegri Allegri e Ancelotti nel 2019 © LaPresseSoprattutto tra meno di dieci giorni il Real Madrid sfiderà ildi Messi, ...