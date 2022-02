PSG, Mbappè allontana le speculazioni sul futuro: “penso solo alla sfida con il Real” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la vittoria per 5-1 del Paris Saint-Germain sul Lille , in cui Kylian Mbappe ha segnato uno dei cinque gol per la squadra di Mauricio Pochettino , l’attaccante francese ha parlato del suo futuro. Mbappe, PSG, attaccanteA Mbappe è stato chiesto del suo prossimo incontro degli ottavi di UEFA Champions League contro il Real Madrid, la squadra che vuole ingaggiarlo. “Sono concentrato a battere il Real Madrid e poi vedremo cosa succede“, ha detto Mbappé. Per quanto riguarda la sua decisione di passare al Real Madrid, e se il risultato contro di loro in UCL dovesse fargli cambiare idea, Mbappé ha ammesso di non aver ancora deciso quale sarà la sua prossima mossa .“Devo ancora prendere una decisione”, ha detto Mbappé. “Anche se la partita contro il Real cambia le cose, e anche se sono libero di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la vittoria per 5-1 del Paris Saint-Germain sul Lille , in cui Kylian Mbappe ha segnato uno dei cinque gol per la squadra di Mauricio Pochettino , l’attaccante francese ha parlato del suo. Mbappe, PSG, attaccanteA Mbappe è stato chiesto del suo prossimo incontro degli ottavi di UEFA Champions League contro ilMadrid, la squadra che vuole ingaggiarlo. “Sono concentrato a battere ilMadrid e poi vedremo cosa succede“, ha detto Mbappé. Per quanto riguarda la sua decisione di passare alMadrid, e se il risultato contro di loro in UCL dovesse fargli cambiare idea, Mbappé ha ammesso di non aver ancora deciso quale sarà la sua prossima mossa .“Devo ancora prendere una decisione”, ha detto Mbappé. “Anche se la partita contro ilcambia le cose, e anche se sono libero di ...

Ultime Notizie dalla rete : PSG Mbappè Psg a valanga contro il Lille: 5 gol Paris Saint Germain straripante nel posticipo della 23esima giornata di Ligue 1. La squadra di Pochettino ha piegato per 5 - 1 i campioni di Francia del Lille, consolidando la sua leadership in ...

Il Psg travolge il Lille Il PSG guida la classifica della Ligue 1 con 56 punti, seguito dal Marsiglia a quota 43 punti.

