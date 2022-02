“Prorogare il green pass oltre il 31 marzo è una stupidaggine, che finirà per penalizzare il nostro Paese”, sostiene Bassetti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come scriviamo in un altro articolo, fra i temi caldi del momento legati alla situazione sanitaria nel Paese, ora a tenere banco fra gli esperti, è se Prorogare o meno l’uso del super green pass. Tra i vari esperi ascoltati in merito, non poteva certo mancare il direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti il quale, commenta che ”Se il green pass covid in Italia è stato messo per far vaccinare la gente, e io l’ho sempre sostenuto per questo, allora dovrebbe esaurire il suo compito, se invece il green pass è stato messo per altro allora devono spiegare ai cittadini la ragione per cui l’hanno messo”. Bassetti: “Da medico oltre il 31 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come scriviamo in un altro articolo, fra i temi caldi del momento legati alla situazione sanitaria nel, ora a tenere banco fra gli esperti, è seo meno l’uso del super. Tra i vari esperi ascoltati in merito, non poteva certo mancare il direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, Matteoil quale, commenta che ”Se ilcovid in Italia è stato messo per far vaccinare la gente, e io l’ho sempre sostenuto per questo, allora dovrebbe esaurire il suo compito, se invece ilè stato messo per altro allora devono spiegare ai cittadini la ragione per cui l’hanno messo”.: “Da medicoil 31 ...

Advertising

kawary90 : 'Se si tratta di prorogare il Green Pass per prendere un aereo, un treno o per entrare in un ospedale o in una Rsa… - italiaserait : “Prorogare il green pass oltre il 31 marzo è una stupidaggine, che finirà per penalizzare il nostro Paese”, sostien… - HorecaNewsit : Prorogare il Green Pass fino al 2023. La proposta della Commissione europea - Kabyreh : 'Appare chiara la volontà dell'esecutivo di prorogare il green pass fino ad almeno tutta l'estate'. - TowerDaniel : E noi siamo in balia di DEMENTI che lo vogliono prorogare fino a giugno, e sicuramente oltre...??????? -