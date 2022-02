Proposta di rinnovo del Napoli a Koulibaly: ADL sfonda il tetto ingaggi! I dettagli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il giornalista ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ha fornito un interessante aggiornamento sulla situazione relativa al rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli. Queste le sue parole nel corso del TG di Rai Sport: “Ci sono stati fitti colloqui tra il Napoli e l’entourage di Koulibaly, l’intenzione di De Laurentiis è proseguire con il difensore senegalese, tanto che solo per lui sarà sforato il tetto di ingaggi fissato a 3,5 milioni per la prossima stagione. FOTO: Getty – Koulibaly Napoli Calciomercato Napoli, Proposta a Koulibaly per il rinnovo Il Napoli ha offerto 5 milioni netti al senegalese fino al 2026 senza escludere i bonus aggiuntivi ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il giornalista ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ha fornito un interessante aggiornamento sulla situazione relativa aldi Kalidoucon il. Queste le sue parole nel corso del TG di Rai Sport: “Ci sono stati fitti colloqui tra ile l’entourage di, l’intenzione di De Laurentiis è proseguire con il difensore senegalese, tanto che solo per lui sarà sforato ildi ingaggi fissato a 3,5 milioni per la prossima stagione. FOTO: Getty –Calciomercatoper ilIlha offerto 5 milioni netti al senegalese fino al 2026 senza escludere i bonus aggiuntivi ...

