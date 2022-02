Advertising

quotidianodirg : #Modaespettacolo #britishhumor Professor Wolfe, il trailer della nuova serie crime - SimonaCroisette : RT @telesimo: A febbraio sui canali #Sky arrivano le serie inedite #HOTELPORTOFINO, #VIGIL - INDAGINE A BORDO, L’INDICE DELLA PAURA, AFFARI… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Professor Wolfe, il trailer della nuova serie crime - - blogsicilia : #notizie #sicilia Professor Wolfe, il trailer della nuova serie crime - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Professor Wolfe, il trailer della nuova serie crime - -

Ultime Notizie dalla rete : Professor Wolfe

TuttOggi

Arriva dal 13 febbraio la nuova serie Sky '', dal creatore di Shameless Paul Abbott, un crime sopra le righe con un tocco di british humor. Nel cast Shaniqua Okwok, Naomi Yang, Adam Long, Amanda Abbington, Christine Tremarco, ...Svelato di recente il trailer italiano ufficiale di, procedural Sky Original inglese che il 13 febbraio arriverà in prima visione su Sky Investigation . La serie sarà inoltre disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW . ...Arriva dal 13 febbraio la nuova serie Sky “Professor Wolfe”, dal creatore di Shameless Paul Abbott, un crime sopra le righe con un tocco di british humor. Nel cast Shaniqua Okwok, Naomi Yang, Adam ...Professor Wolfe è una crime story nata dalla mente del creatore di Shameless: ecco cosa aspettarsi dal nuovo show Sky Original.