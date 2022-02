Problemi per Chiellini: gli aggiornamenti sul suo infortunio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giorgio Chiellini ha subito un preoccupante infortunio durante l’ultimo impegno della formazione bianconera, Juventus-Hellas Verona. Il capitano della Nazionale e della Vecchia Signora è infatti stato sostituito al minuto 75 della sfida contro gli scaligeri dal suo compagno di reparto Rugani. E pare che non filtrino ottime sensazioni per il suo stop: anzi l’esatto opposto. La causa è sempre il – solito – polpaccio. Chiellini, pessime sensazioni sull’infortunio del capitano della Juventus: gli aggiornamenti Chiellini, Juventus, infortunio Giorgio Chiellini questa volta rischia di stare lontano dai campi per tanto tempo. Come riporta Sky Sport, filtrano pessime sensazioni. In particolare, il problema riguardo il solito – e maledetto – polpaccio. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giorgioha subito un preoccupantedurante l’ultimo impegno della formazione bianconera, Juventus-Hellas Verona. Il capitano della Nazionale e della Vecchia Signora è infatti stato sostituito al minuto 75 della sfida contro gli scaligeri dal suo compagno di reparto Rugani. E pare che non filtrino ottime sensazioni per il suo stop: anzi l’esatto opposto. La causa è sempre il – solito – polpaccio., pessime sensazioni sull’del capitano della Juventus: gli, Juventus,Giorgioquesta volta rischia di stare lontano dai campi per tanto tempo. Come riporta Sky Sport, filtrano pessime sensazioni. In particolare, il problema riguardo il solito – e maledetto – polpaccio. ...

