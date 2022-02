Probabili formazioni Udinese-Verona | venticinquesima giornata Serie A 2021 2022

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 13 febbraio nella cornice della Dacia Arena. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, andiamo a scoprire allora le scelte di Cioffi e Tudor per questo scontro fondamentale.– Squalificato Arslan a centrocampo. si prepara Jajalo a meno di sorprese da Pereyra che ha ormai recuperato. Deulofeu torna dopo la squalifica in coppia con Beto.– Torna Simeone dopo il turno di stop e si ricompone il tridente titolare con Caprari e Barak. Le(3-5-2): Silvestri; Mari, Becao, ...

SALERNITANA - SPEZIASALERNITANA (4 - 3 - 3): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Bohinen, Radovanoci, L. Coulibaly; Verdi, Mousset, Ribery. All. Colantuono SPEZIA (3 - 5 - ...Leufficiali SALERNITANA (4 - 3 - 1 - 2) : Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Ribery, Mousset. Allenatore : Colantuono. SPEZIA (4 - 3 - ...Dopo la sconfitta nel derby la parola d'ordine in casa Inter è rimettersi in carreggiata. Non farsi abbattere dal risultato nel derby e lanciarsi in Coppa Italia per i quarti di finale in gara unica ...Probabili formazioni Milan Lazio Coppa Italia, bianconeri con Dybala in panchina. Nel ‘big match’ valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia Frecciarossa si affronteranno il Milan del ...