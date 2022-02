Primo ‘reel di coppia’ per Paola Turani con il piccolo Enea (Di lunedì 7 febbraio 2022) Paola Turani ed Enea protagonisti di un reel davvero pazzesco. L’influencer, modella e mamma ha pubblicato ieri, sul suo profilo Instagram, il Primo reel di coppia con il piccolo Enea di 4 mesi. Il video molto divertente mostra la modella che tiene tra le braccia il figlio, e sulle note di musica Pop sfoggia un cambio d’abito davvero pazzesco e scintillante. Nella didascalia Paola Turani chiede ai suoi follower quale dei due look preferiscono: Tick Tick Boom ? il nostro Primo Reel di coppia! Look 1 o 2?! Una trasformazione spettacolare, dalla tuta alle paillettes, ampiamente apprezzata dai follower della modella rapiti dagli occhi e dal sorriso del piccolo Enea. Paola ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 7 febbraio 2022)edprotagonisti di un reel davvero pazzesco. L’influencer, modella e mamma ha pubblicato ieri, sul suo profilo Instagram, ilreel di coppia con ildi 4 mesi. Il video molto divertente mostra la modella che tiene tra le braccia il figlio, e sulle note di musica Pop sfoggia un cambio d’abito davvero pazzesco e scintillante. Nella didascaliachiede ai suoi follower quale dei due look preferiscono: Tick Tick Boom ? il nostroReel di coppia! Look 1 o 2?! Una trasformazione spettacolare, dalla tuta alle paillettes, ampiamente apprezzata dai follower della modella rapiti dagli occhi e dal sorriso del...

myauthentigram : Vivevo serena la mia vita e mi stavo scordando di lei, poi ahimè è apparso sul mio esplora il primo reel di coppia… - ninettamia_ : Vorrei che foste tutti i miei amici su Instagram per farvi vedere quanto è surreale il mio primo reel, fa lo stesso… - Giovannaxxx99 : @AmoreSognatore @polliannee Penso ke fuori al primo reel di lei cn commento di qno ci sarà una lite..alla 1 sfilata… - dariolaser : RT @sociovero: Ho fatto un reel completamente editato dal sottoscritto per la mia paginetta… il mio primo editing completo insomma guardate… - sociovero : Ho fatto un reel completamente editato dal sottoscritto per la mia paginetta… il mio primo editing completo insomma… -