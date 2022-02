Primo oro dell’Italia a Pechino 2022 | Arianna Fontana trionfa nei 500 metri short track

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di #Pechino2022 #ANSA - rtl1025 : ?? Primo #oro per l'Italia, lo vince #AriannaFontana nei 500 metri dello short track alle #olimpiadiinvernali di #Pechino2022 - HuffPostItalia : Arriva il primo oro d'Italia: Arianna Fontana da record nei 500 short track - Italia_Notizie : Arianna Fontana vince il primo oro azzurro a Pechino: decima medaglia olimpica, è la regina dello short track - AlbeChiume : Il primo oro italiano alle Olimpiadi di #Beijing2022 lo vince Arianna Fontana nei 500 metri short track, la sua gar… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo oro

Il Filo di Arianna Fontana è ancora d'. La valtellinese porta in dote alla truppa tricolore ilmetallo pesante ai Giochi di Pechino, quinta medaglia complessiva. La Fontana si riveste del colore più prezioso nei 500 metri dello ...3 Arianna Fontana è nella storia: l'atleta italiana si aggiudica l'nei 500metri di short track skating . Per l'Italia è ilper l'Italia a Pechino 2022 . Mentre per l'azzurra è la decima medaglia olimpica nella sua carriera, eguagliata da Stefania Belmondo con dieci podi.Terza la canadese Boutin. Per l’Italia è il primo oro dei Giochi e la quinta medaglia complessiva. Fontana, caduta nel corso della prima partenza, si è ripresentata ai blocchi del via gestendo la gara ...la prima gioia a Torino 2006 (bronzo nella staffetta femminile), altro bronzo nei 500 a Vancouver 2010, quindi i tre podi di Sochi 2014 (argento nei 500, bronzo nei 1500 e nella staffetta femminile), ...