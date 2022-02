Prelemi, il dolce annuncio di Giulia e Pierpaolo: “Vi presentiamo Prince Valiant” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Prelemi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presentano ai loro fan il nuovo arrivato in casa: “Vi presentiamo Prince Valiant” Prelemi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in queste ultime ore hanno allargato la famiglia con un nuovo arrivato: “Vi presentiamo Prince Valiant”. I due ex gieffini sono rientrati nelle ultime ore a casa reduci dall’avventura sanremese. Entrambi sono stati impegnati nella 72esima edizione del Festival di Sanremo debuttando in nuovi ruoli: Giulia in un nuovo ruolo è stata impegnata con Radio Kiss Kiss come speaker, mentre Pierpaolo ieri ha calcato il palcoscenico del Teatro Ariston con la trasmissione “Domenica In” affianco ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)Salemi ePretelli presentano ai loro fan il nuovo arrivato in casa: “ViSalemi ePretelli in queste ultime ore hanno allargato la famiglia con un nuovo arrivato: “Vi”. I due ex gieffini sono rientrati nelle ultime ore a casa reduci dall’avventura sanremese. Entrambi sono stati impegnati nella 72esima edizione del Festival di Sanremo debuttando in nuovi ruoli:in un nuovo ruolo è stata impegnata con Radio Kiss Kiss come speaker, mentreieri ha calcato il palcoscenico del Teatro Ariston con la trasmissione “Domenica In” affianco ...

Claudy5s : RT @Gio0705M: Piango un po per queste bellissime parole !È una ragazza così dolce Chiara #prelemi - Gio0705M : Piango un po per queste bellissime parole !È una ragazza così dolce Chiara #prelemi - Michi72748137 : RT @Franci975: Tutto molto bello e dolce, ma questa faccia per me >>>>>> ?????? #prelemi - Franci975 : Tutto molto bello e dolce, ma questa faccia per me >>>>>> ?????? #prelemi - Stefani46637275 : Dolce chiaretta sei entrata anche nel mio cuore...mi mancherà vederti insieme a giulia??? @chiaracece #PRELEMI -