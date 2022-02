Polidramnios | quando il liquido amniotico è troppo | sintomi e conseguenze

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’avvenuto concepimento e l’impianto dell’embrione all’interno dell’utero rappresentano l’inizio di una serie di processi e cambiamenti necessari a consentire che il feto possa svilupparsi correttamente. Con la formazione della placenta inizia anche la produzione del, ovvero ilnel quale il feto è immerso all’interno dell’utero durante tutte le settimane di gestazione. Esistono diverse alterazioni dele nell’1%-2% delle gravidanze vi è un eccessivo accumulo di questo. In questi casi si parla di, una condizione che colpisce l’utero causandone un aumento anormale delle dimensioni e che è associata a diverse criticità, tanto per il feto che per la madre. La maggiore () o minore ...