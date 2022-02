Poco ingombrante, ma con contatti politici per puntare ai ristori: i patron di Serie A cercano un nuovo presidente (Di lunedì 7 febbraio 2022) AAA Cercasi presidente della Serie A: bella presenza per fare bella figura davanti alle telecamere, non troppo ingombrante per non infastidire i patron, con buoni contatti politici per andare a scroccar soldi al governo. Sul profilo ideale, sembrano tutti d’accordo. Del nome, però, per adesso neanche l’ombra. Da qualche giorno la Lega Calcio si ritrova nella necessità di dover trovare un nuovo presidente, dopo l’addio di Paolo Dal Pino, ufficialmente per ragioni personali (si è trasferito a tempo pieno negli Stati Uniti), ma in realtà logorato dalle divisioni interne, dal fallimento del suo progetto di vendere un pezzo del torneo ai fondi d’investimento stranieri, e dagli attacchi sempre più insistenti dei suoi nemici (capeggiati da Claudio Lotito). La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) AAA CercasidellaA: bella presenza per fare bella figura davanti alle telecamere, non troppoper non infastidire i, con buoniper andare a scroccar soldi al governo. Sul profilo ideale, sembrano tutti d’accordo. Del nome, però, per adesso neanche l’ombra. Da qualche giorno la Lega Calcio si ritrova nella necessità di dover trovare un, dopo l’addio di Paolo Dal Pino, ufficialmente per ragioni personali (si è trasferito a tempo pieno negli Stati Uniti), ma in realtà logorato dalle divisioni interne, dal fallimento del suo progetto di vendere un pezzo del torneo ai fondi d’investimento stranieri, e dagli attacchi sempre più insistenti dei suoi nemici (capeggiati da Claudio Lotito). La ...

