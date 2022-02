PNRR, ecco il bando “Scuola Connessa”: per le scuole fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo scorso 28 gennaio è stato pubblicato il bando "Scuola Connessa", che viene finanziato dal PNRR. Si tratta di un bando Infratel Italia S.p.a., società in house del Ministero dello sviluppo economico, che mette sul piatto oltre 184 milioni di euro. La scadenza del termine è il 15 marzo alle ore 13. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo scorso 28 gennaio è stato pubblicato il", che viene finanziato dal. Si tratta di unInfratel Italia S.p.a., società in house del Ministero dello sviluppo economico, che mette sul piatto oltre 184 milioni di euro. La scadenza del termine è il 15 marzo alle ore 13. L'articolo .

