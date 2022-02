PNRR, 10 milioni per impianto di risalita dal parcheggio Torres, Campi da Tennis Ranteria, presentati i progetti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Completato l’iter progettuale per l’inserimento dei progetti nel Piano Integrato della Città Metropolitana di Palermo – PNRR. Gli uffici tecnici comunali stamane hanno definito l’iter procedurale dei progetti individuati dall’Amministrazione Arcidiacono sotto il coordinamento tecnico e amministrativo dell’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella, che ha seguito passo per passo tutta l’attività progettuale. Il finanziamento richiesto ammonta a 10 milioni di euro e riguarderà i seguenti progetti: ristrutturazione del Palazzo di Città, rifacimento pavimentazione in basolato di via Roma, piazzetta Vaglica e via Agonizzanti, riqualificazione e decoro dell’Antivilla Comunale, rifunzionalizzazione dell’impianto per attività Sportive dei Campi da Tennis ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Completato l’iter progettuale per l’inserimento deinel Piano Integrato della Città Metropolitana di Palermo –. Gli uffici tecnici comunali stamane hanno definito l’iter procedurale deiindividuati dall’Amministrazione Arcidiacono sotto il coordinamento tecnico e amministrativo dell’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella, che ha seguito passo per passo tutta l’attività progettuale. Il finanziamento richiesto ammonta a 10di euro e riguarderà i seguenti: ristrutturazione del Palazzo di Città, rifacimento pavimentazione in basolato di via Roma, piazzetta Vaglica e via Agonizzanti, riqualificazione e decoro dell’Antivilla Comunale, rifunzionalizzazione dell’per attività Sportive deida...

TeresaBellanova : Il PNRR per la Lombardia destina circa 13 milioni per interventi sulla mobilità ciclistica urbana, di cui 1,8 milio… - nuova_venezia : Gerolimetto (Coldiretti e Consorzio Piave): «Ultime piogge a inizio dicembre e mancanza di nevicate in quota. Con i… - infoiteconomia : Pioggia di fondi per Monreale, dal Pnrr 10 milioni di euro - ComunediGenova : ?????? ???????????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? ?????????????????????? ?? Via libera al restyling del Ponte Monumentale, un intervento che sa… - MonrealeNews : Il sindaco Arcidiacono: “Una grande opportunità per il futuro della città” -