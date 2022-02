Pinocchio | da Collodi alla Disney | cosa cambia della storia originale?

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ben 82 anni fa usciva uno dei classicipiù iconici. Nelle sale del Central Theatre di New York si svolse infatti la prima cinematografica del film. Il film è stato poi rilasciato nel resto degli USA il 23 febbraio 1940, giungendo in Italia solo nel novembre del 1947. Quella dinon è però unanata dmente di Walt, quantomeno non del tutto.creò il suo secondo lungometraggio partendo da “Le avventure didi un burattino“, un romanzo scritto dall’italiano Carlo. Ebbene si,è unatutta italiana. A voler ben vedere, il pubblico italiano è impazzito ...

... un film americano di animazione fantasy drammaturgica uscito il 7 febbraio 1940 e basato sul romanzo per bambini, dai natali italiani, del 1883 Le avventure didi Carlo. È stato ...Persino, nel suo celeberrimo Le Avventure di, lo utilizzò per ingoiare barche e butattino. 'Quella dello squalo bianco Mediterraneo, spiega il direttore scientifico di Oceans ...Disney creò il suo secondo lungometraggio partendo da “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino“, un romanzo scritto dall’italiano Carlo Collodi. Ebbene si, Pinocchio è una storia tutta ...Espandi Ispirato alla famosa fiaba di Carlo Collodi, questo musical in stop motion segue le ... il film di Del Toro è una storia d'amore e disobbedienza, in cui Pinocchio fatica a essere all'altezza ...