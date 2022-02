“Pezzo de me***”. Sanremo, il pesante retroscena su Sabrina Ferilli e Amadeus: la verità sul clamoroso dietro le quinte (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sanremo 2022, parola di Sabrina Ferilli. Romana, bella, intelligente, disinvolta sul palco, spontanea sempre. Sabrina Ferilli è stata realmente la regina del grande finale del Festival della musica italiana. Nonostante il successo riscosso, come molti sanno, la co-conduttrice di Ama è stata ‘beccata’ mentre pronunciava alcune frasi che hanno subito destato qualche dubbio sull’atmosfera generale. Aria di tensione? Risponde Amadeus e anche Sabrina, pronti a spazzare via ogni dubbio a riguardo. Finisce sui social un video che riprenderebbe esattamente il momento in cui l’attrice si è lasciata andare a un’esclamazione forte nei confronti di qualcuno proprio mentre Amadeus stava annunciando i premi della critica. E poco prima, da dietro ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)2022, parola di. Romana, bella, intelligente, disinvolta sul palco, spontanea sempre.è stata realmente la regina del grande finale del Festival della musica italiana. Nonostante il successo riscosso, come molti sanno, la co-conduttrice di Ama è stata ‘beccata’ mentre pronunciava alcune frasi che hanno subito destato qualche dubbio sull’atmosfera generale. Aria di tensione? Rispondee anche, pronti a spazzare via ogni dubbio a riguardo. Finisce sui social un video che riprenderebbe esattamente il momento in cui l’attrice si è lasciata andare a un’esclamazione forte nei confronti di qualcuno proprio mentrestava annunciando i premi della critica. E poco prima, da...

