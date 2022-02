Perché stupirsi del fatto che Papa Francesco da Fazio non era in diretta? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Perché fare titoloni sul fatto che l’intervista “in diretta” di Papa Francesco da Fazio in realtà non fosse in diretta? Del resto nessuno l’aveva mai posta in questi termini. Nello spot del momento televisivo – che abbiamo imparato a conoscere negli spazi pubblicitari del Festival di Sanremo – non si accenna minimamente alla possibilità che il Papa fosse in diretta. Né tantomeno lo ha fatto Fabio Fazio negli spazi che sono stati concessi al giornalista al Tg1 e al Tg3. Anzi, per diversi giorni c’era stata una certa attesa Perché dal messaggio promozionale non si accennava nemmeno a una eventuale presenza del Santo Padre in studio. L’intervista di Fabio Fazio a ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 febbraio 2022)fare titoloni sulche l’intervista “in” didain realtà non fosse in? Del resto nessuno l’aveva mai posta in questi termini. Nello spot del momento televisivo – che abbiamo imparato a conoscere negli spazi pubblicitari del Festival di Sanremo – non si accenna minimamente alla possibilità che ilfosse in. Né tantomeno lo haFabionegli spazi che sono stati concessi al giornalista al Tg1 e al Tg3. Anzi, per diversi giorni c’era stata una certa attesadal messaggio promozionale non si accennava nemmeno a una eventuale presenza del Santo Padre in studio. L’intervista di Fabioa ...

Advertising

KatiaRanu : tutti a stupirsi e a complimentarsi per la performance di #cesarecremonini ..ma perché, avevate ancora dubbi?! - Evelin05508022 : @MangelaVilo @EricaPazzelli @Lea_Sakura1 Perché Guido come è stato trattato? E Cristiano? Non c’è da stupirsi più d… - FabyCony3 : RT @Theskeptical_: @borghi_claudio L'obiettivo non è l'obbligo diretto ma trattare vaccinati e non come due categorie diverse. File diverse… - Nerone_Nerone : RT @guidomarchello: Non c'è da stupirsi che due giovani a Roma, fermati dai Carabinieri, dicano 'vi facciamo trasferire' perché figli di...… - giorgiovascotto : RT @guidomarchello: Non c'è da stupirsi che due giovani a Roma, fermati dai Carabinieri, dicano 'vi facciamo trasferire' perché figli di...… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché stupirsi Roma, sulla movida piombano gli sceriffi: controlli a tappeto fuori dai locali ... ad esempio, 'il provvedimento è superficiale perché servono atti più efficaci, duraturi e ...Confcommercio e Confesercenti che ringraziano l'Amministrazione per il provvedimento - e non c'è da stupirsi ...

''Il sindaco Bonacci stravolge i fatti e divide la nostra comunità'' Non c'è quindi da meravigliarsi o da stupirsi se oggi la nostra Comunità è fortemente divisa, e non ... a Lei non piaccia il" nuovo centro benessere; un vero peccato, perché sottolineo essere l'unica ...

Bergoglio da Fabio Fazio. Ma non c'è da stupirsi, ecco perché. Radio Spada ... ad esempio, 'il provvedimento è superficialeservono atti più efficaci, duraturi e ...Confcommercio e Confesercenti che ringraziano l'Amministrazione per il provvedimento - e non c'è da...Non c'è quindi da meravigliarsi o dase oggi la nostra Comunità è fortemente divisa, e non ... a Lei non piaccia il" nuovo centro benessere; un vero peccato,sottolineo essere l'unica ...