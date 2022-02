Perché Moise Kean non ha potuto lasciare la Juventus: il vero motivo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Moise Kean non sta vivendo la stagione che si augurava e con l’arrivo di Vlahovic ora è ancora tutto più difficile, ma nulla è perduto. La Juventus è stata assoluta protagonista del mercato di riparazione e ha così dato una svolta importante alla sua stagione e Moise Kean adesso dovrà cercare in qualsiasi modo di rimettersi in luce e ritrovare un posto da titolare che in questo momento sembra davvero impossibile. Fonte/GettyMoise Kean era arrivato quest’estate alla Juventus subito dopo la cessione di Cristiano Ronaldo lasciando già in partenza una sensazione di rabbia e sconforto nei tifosi bianconeri. Indubbiamente il giovane attaccante italiano era sempre stato visto come un grande rimpianto e la sua cessione all’Everton mai del ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 7 febbraio 2022)non sta vivendo la stagione che si augurava e con l’arrivo di Vlahovic ora è ancora tutto più difficile, ma nulla è perduto. Laè stata assoluta protagonista del mercato di riparazione e ha così dato una svolta importante alla sua stagione eadesso dovrà cercare in qualsiasi modo di rimettersi in luce e ritrovare un posto da titolare che in questo momento sembra davimpossibile. Fonte/Gettyera arrivato quest’estate allasubito dopo la cessione di Cristiano Ronaldo lasciando già in partenza una sensazione di rabbia e sconforto nei tifosi bianconeri. Indubbiamente il giovane attaccante italiano era sempre stato visto come un grande rimpianto e la sua cessione all’Everton mai del ...

Advertising

eguanella : La barbarie nella città meravigliosa, quella delle Olimpiadi 2016 e delle spiagge dorate della Bossa Nova. Moise è… - pansera_matteo : @marco_rogerio_ Vergogna si perché rimane gente come Bernardeschi e moise kean e non un kulusevski che poteva sosti… - giuliaforpeace : RT @teatrolafenice: ?? Forse a quest'ora andava in scena nel 1750 al Teatro San Moisè di Venezia 'Il mondo della luna' di Baldassare Galuppi… - Luisa95852314 : RT @teatrolafenice: ?? Forse a quest'ora andava in scena nel 1750 al Teatro San Moisè di Venezia 'Il mondo della luna' di Baldassare Galuppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Moise Rifugiato congolese picchiato a morte a Rio. Il Brasile si ribella Allo stesso tempo sono però molto contenta, perché è un atto rivoluzionario. È bello vedere che così tanta gente si batte per le vite dei propri fratelli. Non solo per Moise, ma per tanti altri che ...

'Il Paradiso delle signore', le anticipazioni: domande difficili Deve capire perché Gemma abbia scritto a Gloria e teme che la Moreau ed Ezio si riavvicinino. Tina ha una grande delusione. Salvo sta per comprare l'appartamento, ma Anna è titubante. Agnese va a ...

Perché Moise Kean non ha potuto lasciare la Juventus: il vero motivo Juve Dipendenza Allo stesso tempo sono però molto contenta,è un atto rivoluzionario. È bello vedere che così tanta gente si batte per le vite dei propri fratelli. Non solo per, ma per tanti altri che ...Deve capireGemma abbia scritto a Gloria e teme che la Moreau ed Ezio si riavvicinino. Tina ha una grande delusione. Salvo sta per comprare l'appartamento, ma Anna è titubante. Agnese va a ...