Perché i commenti al documentario Netflix sul truffatore di Tinder hanno sbagliato (di nuovo) il punto (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta già facendo parecchio discutere il documentario Netflix The Tinder Swindler, prodotto da Felicity Morris (Don’t f**k with the cats), che racconta le “imprese” tutt’altro che edificanti dell’impostore Shimon Hayut. Per un lungo periodo di tempo Hayut si è spacciato sull’app di dating Tinder per Simon Leviev, figlio del magnate israeliano dei diamanti Lev, e ha conosciuto diverse donne a cui mostrava la sua (apparentemente) agiatissima vita, chiedendo poi loro del denaro con la scusa che la sua vita fosse in serio pericolo. Sia chiaro, Hayut-Leviev non è certo il primo a commettere una truffa online sentimentale, anzi il mondo è purtroppo pieno di storie di persone che, totalmente obnubilate dall’amore per un/a partner spesso mai neppure conosciuto/a vis à vis, hanno perso molto denaro proprio ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta già facendo parecchio discutere ilTheSwindler, prodotto da Felicity Morris (Don’t f**k with the cats), che racconta le “imprese” tutt’altro che edificanti dell’impostore Shimon Hayut. Per un lungo periodo di tempo Hayut si è spacciato sull’app di datingper Simon Leviev, figlio del magnate israeliano dei diamanti Lev, e ha conosciuto diverse donne a cui mostrava la sua (apparentemente) agiatissima vita, chiedendo poi loro del denaro con la scusa che la sua vita fosse in serio pericolo. Sia chiaro, Hayut-Leviev non è certo il primo a commettere una truffa online sentimentale, anzi il mondo è purtroppo pieno di storie di persone che, totalmente obnubilate dall’amore per un/a partner spesso mai neppure conosciuto/a vis à vis,perso molto denaro proprio ...

