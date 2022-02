Perché Blanco ha scritto “Blu Celeste”? La dedica al “fratello” morto: significato e analisi del testo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Blanco ha letteralmente conquistato tutti gli estimatori di Sanremo 2022. In coppia con Mahmood ha presentato la bellissima “Brividi”, canzone candidata alla vittoria. Il giovanissimo artista si è già portato a casa numerose soddisfazioni, compreso il successo di “Blu Celeste”, il primo album. Perché Blanco ha scritto “Blu Celeste”? Ed è proprio “Blu Celeste” la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha letteralmente conquistato tutti gli estimatori di Sanremo 2022. In coppia con Mahmood ha presentato la bellissima “Brividi”, canzone candidata alla vittoria. Il giovanissimo artista si è già portato a casa numerose soddisfazioni, compreso il successo di “Blu”, il primo album.ha“Blu”? Ed è proprio “Blu” la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

rtl1025 : ?? #Blanco: 'Ho abbracciato i miei genitori all'Ariston perché quando ero piccolino li facevo dannare e vederli così… - IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco 'Sicuramente andremo a #Eurovision ci fa molto piacere esserci soprattutto perché si terrà in Italia' #Sanremo2022 - IlContiAndrea : #Mahmood “Ieri sera ho avuto una congestione perché ho preso un po' di freddo. Ma ho con me #Blanco che mi sostiene… - ceofmylife_ : RT @sempre_f3de: Blanco comunque proprio le vibes di uno che ti dà i bacini e gli abbraccini anche random perché gli piace il contatto fisi… - Feerrnweh : RT @personaIitybot: mahmood e blanco sono la risposta al perchè vergine e aquario non possono stare insieme. -