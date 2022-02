"Per me può morire affogato": la frase choc di Manila al Gf Vip (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le scioccanti parole usate dalla Nazzaro durante un confronto con Miriana hanno scatenato la dura reazione di Pisu, che sui social è sbottato: "Di quella Miss del 1999 oggi non ritrovo nulla" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le scioccanti parole usate dalla Nazzaro durante un confronto con Miriana hanno scatenato la dura reazione di Pisu, che sui social è sbottato: "Di quella Miss del 1999 oggi non ritrovo nulla"

Advertising

ladyonorato : E per un virus benigno come questo stanno ancora mantenendo l’obbligo per TUTTI di farsi 3 dosi di un “vaccino” che… - BentivogliMarco : 'Un uomo può guardare un altro dall'alto in basso, solo quando si curva per aiutare ad alzarsi. Anche a rischio di cadere'. #PapaFrancesco - franzrusso : Si può essere credenti o meno, ma una figura come #PapaFrancesco è rivoluzionaria. Per questo non è sempre ben vist… - caticanonico : @missinstyles per me styles puo sparire - SHIN_Fafnhir : RT @OharaPina: Mica male questi ‘scappati di casa’ no? Il #RenziFaiSchifo ancora rosica, può anche guadagnare tanti soldi ma la fine arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Per può Grande Fratello Vip, esplode la lite tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro (VIDEO) Cosa ho fatto di male per dirgli di parlare direttamente con te. Perché non volete chiarire le cose ... Cosa ho fatto ascoltarlo e a dirtelo? Basta, non si può più parlare. Fai la conferenza stampa, ...

Macron 'chef de guerre' prova a cavalcare la crisi sull'Ucraina ...minaccia di un intervento militare russo è quindi l'occasione giusta per smarcarsi nella corsa per ... Solo uno come Macron può quindi fronteggiarlo, 'ed è questo il suo vantaggio sugli altri candidati ...

NFT, il nuovo petrolio di Hollywood Punto Informatico Cosa ho fatto di maledirgli di parlare direttamente con te. Perché non volete chiarire le cose ... Cosa ho fatto ascoltarlo e a dirtelo? Basta, non sipiù parlare. Fai la conferenza stampa, ......minaccia di un intervento militare russo è quindi l'occasione giustasmarcarsi nella corsa... Solo uno come Macronquindi fronteggiarlo, 'ed è questo il suo vantaggio sugli altri candidati ...