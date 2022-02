Pensioni anticipate 2022, ultime: salta incontro Governo- sindacati, parla Proietti (Uil) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Oggi avrebbe dovuto esserci l’incotro tra Governo e sindacati, purtroppo però é venuto meno, in questi giorni alcune agenzie giornalistiche avevano fatto trapelare i rumors di un possibile rinvio, ma non vi era ancora la certezza della decisione presa dal Governo, ora purtroppo si apprende che, effettivamente, l’incontro, tanto atteso da sindacati e lavoratori, é slittato a data da destinarsi. Sulla questione ci siamo confrontati con Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, che si dice deluso soprattutto dalla motivazione addotta per giustificare il rinvio. Eccovi le sue parole in questa intervista in esclusiva. Pensioni anticipate 2022: salta l’incontro di oggi tra ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Oggi avrebbe dovuto esserci l’incotro tra, purtroppo però é venuto meno, in questi giorni alcune agenzie giornalistiche avevano fatto trapelare i rumors di un possibile rinvio, ma non vi era ancora la certezza della decisione presa dal, ora purtroppo si apprende che, effettivamente, l’, tanto atteso dae lavoratori, é slittato a data da destinarsi. Sulla questione ci siamo confrontati con Domenico, segretario confederale della Uil, che si dice deluso soprattutto dalla motivazione addotta per giustificare il rinvio. Eccovi le sue parole in questa intervista in esclusiva.l’di oggi tra ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - GMorenghi : @nogreencazz La candidatura del premier italiano Draghi alla presidenza non è mai decollata. L'ex capo della BCE h… -