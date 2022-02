Pensiero del giorno – Al mercatino (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ogni pochi mesi, al mio paesino circondato dalle colline, arriva il mercato dell’antiquariato. Guardo sempre affascinata le merci che vengono esposte sulle bancarelle. Ci sono trine, arnesi dei contadini, radio, bricchi, mobiletti e quant’altro. Dischi e libri sono presenti in grande quantità. I volumi attirano sempre la mia attenzione. Ne acquisto spesso. Con grande sorpresa, ho notato i libretti rosa della Salani. Li leggevo nell’adolescenza quando, con la famiglia, andavamo a trascorrere un mese d’estate al paese della nonna materna. Il luogo preferito frequentato da me e mia sorella era la biblioteca della chiesa. Qui, una signora gentile, ci dava in prestito libretti consumati dal grande uso che noi sorelle divoravamo in poco tempo. Nell’arco degli anni, ho ritrovato quasi tutti i titoli che ci avevano fatto sognare. Gli autori sono Delly, Du Veuzit, Hull, Ohnet, Olga ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ogni pochi mesi, al mio paesino circondato dalle colline, arriva il mercato dell’antiquariato. Guardo sempre affascinata le merci che vengono esposte sulle bancarelle. Ci sono trine, arnesi dei contadini, radio, bricchi, mobiletti e quant’altro. Dischi e libri sono presenti in grande quantità. I volumi attirano sempre la mia attenzione. Ne acquisto spesso. Con grande sorpresa, ho notato i libretti rosa della Salani. Li leggevo nell’adolescenza quando, con la famiglia, andavamo a trascorrere un mese d’estate al paese della nonna materna. Il luogo preferito frequentato da me e mia sorella era la biblioteca della chiesa. Qui, una signora gentile, ci dava in prestito libretti consumati dal grande uso che noi sorelle divoravamo in poco tempo. Nell’arco degli anni, ho ritrovato quasi tutti i titoli che ci avevano fatto sognare. Gli autori sono Delly, Du Veuzit, Hull, Ohnet, Olga ...

Advertising

fanpage : #Sanremo2022, arriva Drusilla Foer: nobildonna, attrice, cantante, autrice, pittrice e non per ultimo, star del web… - Francescovirg20 : @dentrolod Rahner, gesuita, criticato da molti, specialmente dal fronte più conservatore, osannato da altri. Comunq… - ArosioLuca83 : @FBiasin Fabrizio,tu dai a Tudor del 'grande mister' dopo una partita decente e noi comuni mortali dobbiamo tenerci… - BibMarino2 : @AlfonsoFuggetta Ricordo, saranno 40 anni fa, delle chiacchierate in spiaggia. Io avevo fatto storia del pensiero e… - michele81660 : @GerardoDAmico Pensiero corretto. A cui opporre la magia del pensiero di chi sancisce che i vaccini siano immunizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero del Al via in Lombardia il primo Campus della Felicità "Partendo dal pensiero critico di stampo socratico e dal pragmatismo americano di John Dewey, la Scienza del Sé insegna a studiare il proprio ambiente interiore - prosegue Golfari - essa si rivolge ...

Papa Francesco da Fazio, la scelta di Rai 3 segno dei tempi. Ma il conduttore non è più un guastatore ... anche parlando di Covid con i soliti virologi o duettando come al solito con la Littizetto, il pensiero tornava sempre lì e gli occhi gli si chiudevano a fessuretta ancora più del solito. Lecito e ...

Pensiero del giorno - Al mercatino - RomaDailyNews RomaDailyNews Cristiano Ronaldo compie 37 anni, Georgina gli regala un'automobile da 180mila euro La compagna Georgina Rodriguez ha fatto recapitare nel giardino di casa una nuova Cadillac per CR7, del valore di 180mila euro. Un’automobile di lusso per il campione. Questo il regalo scelto da ...

Iamaki Sushi Garden: il nuovo concept del sushi a Civitanova che permetta di staccare la mente da pensieri ed impegni e concentrarsi solamente sul piacere del sushi. Il design e lo stile abbracciano un minimalismo ricercato ed elegante, moderno e lineare. Un ...

"Partendo dalcritico di stampo socratico e dal pragmatismo americano di John Dewey, la ScienzaSé insegna a studiare il proprio ambiente interiore - prosegue Golfari - essa si rivolge ...... anche parlando di Covid con i soliti virologi o duettando come al solito con la Littizetto, iltornava sempre lì e gli occhi gli si chiudevano a fessuretta ancora piùsolito. Lecito e ...La compagna Georgina Rodriguez ha fatto recapitare nel giardino di casa una nuova Cadillac per CR7, del valore di 180mila euro. Un’automobile di lusso per il campione. Questo il regalo scelto da ...che permetta di staccare la mente da pensieri ed impegni e concentrarsi solamente sul piacere del sushi. Il design e lo stile abbracciano un minimalismo ricercato ed elegante, moderno e lineare. Un ...