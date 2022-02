Peng Shuai ricompare e nega le violenze | «Mai accusato nessuno di stupro»

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Maidi violenza sessuale. E c’è stato un enorme malinteso a proposito di quel posto cancellato., la tennista che aveva denunciato di essere stata stuprata dall’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli,tutte le accuse. E in un’intervista rilasciata in occasione di Pechino 2022 a L’Équipe dice che la sua vita non è «nulla di speciale». «Prima di tutto vorrei ringraziare i giocatori ATP e WTA, tutti gli atleti e le personalità in gran numero che si sono preoccupate per me», ha detto. «Ma non pensavo ci sarebbe stata una tale preoccupazione e vorrei sapere: perché tale preoccupazione?», ha poi aggiunto.ha seguito la stessa linea delle interviste rilasciate negli ultimi tempi ai media asiatici. ...

"Non sono mai scomparsa". La tennista cinese Peng Shuai ha incontrato sabato il presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO) Thomas Bach, a Pechino per le Olimpiadi invernali: Lo raccontato lei stessa in un'intervista rilasciata al ...