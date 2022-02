Pediatra e ginecologo | a Cetara due nuovi medici | ecco chi sono

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Duenel rinomato centro della Costa d’Amalfi. Il sindaco del Comune, Fortunato Della Monica, spiega: “è lieta di dare il benvenuto a due. Da lunedì 14 febbraio il dottore Paolo Festa, specializzato in ginecologia che prenderà il posto del dottore Domenico Gatto, sarà il nostro nuovo medico di base. Il dottore Festa presterà servizio presso lo stesso ambulatorio del dottore Gatto, in Corso Federici. Già possibile, invece, per i genitori che ne avessero bisogno, scegliere la dottoressa Valeria Tormentino,, presso l’ASL di Maiori. Anche per la dottoressa Tormentino l’ambulatorio resta quello già in uso dal dottore Fusco, sopra le ex scuole medie. Nei prossimi giorni, per quanto ...