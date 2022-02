Pechino 2022, slalom gigante femminile: terribile caduta di O’Brien (FOTO) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Momenti drammatici nel corso della seconda manche dello slalom gigante femminile valevole per le Olimpiadi di Pechino 2022. La statunitense Nina O’Brien, sesta dopo la prima manche, è stata autrice di una terribile caduta a due porte dalla fine con un movimento innaturale delle ginocchia. La gara è stata momentaneamente interrotta per permettere i soccorsi all’americana proprio sulla linea del traguardo. L’americana è vigile e risponde alle domande dei soccorritori come informa l’account twitter del comitato olimpico statunitense. Dopo circa dieci minuti è stata portata via con i mezzi di soccorso e verrà trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. SEGUI IL LIVE DELLA GARA #Beijing2022 #OlympischeSpelen Een jongedame viel ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Momenti drammatici nel corso della seconda manche dellovalevole per le Olimpiadi di. La statunitense Nina, sesta dopo la prima manche, è stata autrice di unaa due porte dalla fine con un movimento innaturale delle ginocchia. La gara è stata momentaneamente interrotta per permettere i soccorsi all’americana proprio sulla linea del traguardo. L’americana è vigile e risponde alle domande dei soccorritori come informa l’account twitter del comitato olimpico statunitense. Dopo circa dieci minuti è stata portata via con i mezzi di soccorso e verrà trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. SEGUI IL LIVE DELLA GARA #Beijing#OlympischeSpelen Een jongedame viel ...

