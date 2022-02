Pechino 2022 | Lollobrigida al 6° posto nei 1500 | “Un giorno di riposo non è il massimo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 febbraio 2022) “Da un lato sono contenta perché puntavo al bronzo, non l’ho preso ma i tempi parlano e ci sono arrivata molto vicina. La verità è che sento ancora nelle gambe il peso dei 3000 e di tutto quello che è successo dopo. Magari un soloditra le due gare non è stato il. Ma non ho rimpianti”. Questo il commento di Francescadopo il sestoneidi pattinaggio velocità ai Giochi Olimpici di. L’azzurra non è riuscita a ripetersi dopo lo splendido argento nei 3000 metri: “Sui 5000 non ho aspettative, uso la gara per prendere riferimenti e poi avrò tempo per preparare la mass start: sono tranquilla perché ho già una medaglia al collo ma non sto dicendo che mi arrendo. Peccato non avere una compagna per ...