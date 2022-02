Pechino 2022, le lacrime di Arianna Fontana dopo l’oro leggendario nei 500 di short track (VIDEO) (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ un oro leggendario quello vinto da Arianna Fontana nei 500 metri di short track femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Nonostante la sua grandissima esperienza e il fatto di aver vinto tutto, forse proprio per riscoprirsi competitiva ancora ora, la magnifica pattinatrice di velocità azzurra si lascia andare a un pianto liberatorio. Ecco il VIDEO con le sue lacrime dopo aver conquistato l’olimpo anche in Cina. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ un oroquello vinto danei 500 metri difemminile alle Olimpiadi di. Nonostante la sua grandissima esperienza e il fatto di aver vinto tutto, forse proprio per riscoprirsi competitiva ancora ora, la magnifica pattinatrice di velocità azzurra si lascia andare a un pianto liberatorio. Ecco ilcon le sueaver conquistato l’olimpo anche in Cina. SportFace.

