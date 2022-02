Pechino 2022, hockey su ghiaccio femminile: Canada e Russia in campo con la mascherina (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le giocatrici di Canada e Russia sono scese in campo indossando la mascherina per il match di hockey femminile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’inizio della partita è stato ritardato di quasi un’ora. Il team canadese è rimasto infatti a lungo negli spogliatoi, prima di presentarsi in campo dopo 50 minuti di attesa, per un motivo che non è stato precisato. Si tratta della prima gara del torneo olimpico di hockey in cui gli atleti devono indossare la mascherina. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le giocatrici disono scese inindossando laper il match diai Giochi Olimpici invernali di. L’inizio della partita è stato ritardato di quasi un’ora. Il team canadese è rimasto infatti a lungo negli spogliatoi, prima di presentarsi indopo 50 minuti di attesa, per un motivo che non è stato precisato. Si tratta della prima gara del torneo olimpico diin cui gli atleti devono indossare la. SportFace.

