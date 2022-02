Pechino 2022 | Giovanni Malagò | “Federica Brignone strabiliante | eccezionale Le sono grato a livello personale”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) È un argento bellissimo quello dinel gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di. Un risultato strepitoso che ci conferma la grandezza di una sciatrice davvero fenomenale. Per l’azzurra si tratta della seconda medaglia olimpica dopo il bronzo a Pyeongchang. “Una, – ha dichiarato un contentissimoal termine della gara odierna (fonte: CONI) – una medaglia di grande valore, al di là del colore. Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocarsi in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima.” Sci alpino, pennellata d’argento di...

DALL'INVIATO A. Squadre in campo con un'ora di ritardo e giocatrici con la mascherina. scoppiato un giallo intorno alla partita di hockey femminile del torneo olimpico tra Canada e Russia. Le canadesi non si ...ARIANNA FONTANA DIRETTA SHORT TRACK 500 M: SI INIZIA CON I QUARTI Arianna Fontana affronta i quarti di finale nello short track 500 metri alle Olimpiadi: oggi lunedì 7 febbraio, alle ore 12:36, sono in programma i quarti di finale della competizione. Sarà comunque un evento di breve durata: la Fontana, che in questi Giochi ha già vinto ...Pechino, 7 feb - Federica Brignone si è regalata un meritatissimo argento nel gigante femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sulla pista “Ice River” di Yanqing, la valdostana ha messo in mostra ...È un argento bellissimo quello di Federica Brignone nel gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Un risultato strepitoso che ci conferma la grandezza di una sciatrice davvero fenomenale.