Pechino 2022 | favola Parrot | vince l’oro nello snowboard dopo aver sconfitto il cancro

Si scrive Max Parrot, si legge leggenda. 27anni, atleta canadese, nel 2018 gli era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico, a pochi mesi dalla medaglia d'argento conquistata alle Olimpiadi di PyeongChang nello snowboard slopestyle. Da qui in poi, Parrot ha 12 cicli di chemioterapia, continuando a lottare come un leone. Oggi, alle Olimpiadi di Pechino 2022, si è preso anche la medaglia d'oro sfuggitagli 4 anni fa, sempre nella stessa specialità. Ecco le sue parole: "Ho dovuto fermare tutto per combattere e attraversare l'inferno. Fu la prima volta nella vita che misi la mia tavola da snowboard nell'armadio. Per me è stata dura perché so fare sol questo. Mi sentivo come un leone in gabbia. E questa è la mia più grande ...

