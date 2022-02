**Pechino 2022: Dominik Fischnaller positivo al Covid** (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino, 7 feb. (Adnkronos) - "Lo slittinista Dominik Fischnaller, atleta della delegazione italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è stato riscontrato positivo al tampone per Covid-19. L'atleta, totalmente asintomatico, è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing". Lo ha reso noto il Coni in una nota. "Il Coni sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook del Cio per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo a Dominik una pronta guarigione". Lo slittinista azzurro ieri aveva conquistato la medaglia di bronzo nella prova del singolo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino, 7 feb. (Adnkronos) - "Lo slittinista, atleta della delegazione italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, è stato riscontratoal tampone per Covid-19. L'atleta, totalmente asintomatico, è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing". Lo ha reso noto il Coni in una nota. "Il Coni sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook del Cio per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo auna pronta guarigione". Lo slittinista azzurro ieri aveva conquistato la medaglia di bronzo nella prova del singolo.

